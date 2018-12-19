РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. В микрорайоне Заря Балашихи в среду выпишут из больницы трех школьниц, которые были госпитализированы с острым отравлением феназепамом, их жизни ничего не угрожает, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая детским отделением центральной городской больницы имени Дегонского Ольга Яковлева.

Поведение трех учениц восьмого класса на одном из уроков днем 18 декабря насторожило педагогов. Девочки были возбуждены и не понимали где находятся. Тогда учителя приняли решение вызвать скорую помощь. Школьниц госпитализировали в ЦГБ имени Дегонского Балашихи.

«Девочки поступили к нам в детское отделение больницы 18 декабря в 16:00 с острым отравлением феназепамом. У них были заторможенное сознание и сильная сонливость. Мы сделали им все необходимые процедуры: промыли желудок и провели инфузионную терапию (поставили капельницу – ред.). Им уже ничего не угрожает», – сказала Яковлева.

Она добавила, что с подобным отравлением в стационаре находятся в течение трех суток. Но так как в течение нескольких часов не все отравляющие вещества успели усвоиться, девочки быстро восстановились. К вечеру среды их можно будет отпустить домой.

Обстоятельства случившегося выясняются. По предварительным данным, школьницы выпили по три таблетки феназепама.

Феназепам – анксиолитическое средство (транквилизатор) бензодиазепинового ряда. Оказывает анксиолитическое, седативно-снотворное, противосудорожное и центральное миорелаксирующее действие.