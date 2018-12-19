РИАМО - 19 дек. На территории новой Москвы одновременно строят около 100 объектов с рабочими местами в настоящий момент, в Троицком и Новомосковском округах уже создали более 100 тысяч рабочих мест, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«Сейчас одновременно строится около 100 объектов с рабочими местами. Есть мелкие, есть средние, в жилых домах, где первые этажи», - сказал Жидкин.
По его словам, в новой Москве создали более 100 тысяч рабочих мест.
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