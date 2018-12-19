РИАМО - 19 дек. Столичные застройщики с 20 декабря смогут подавать заявки на подключение ко всем видам инженерных сетей через портал мэра и правительства Москвы, сообщил журналистам в среду руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Теперь подключение к городским сетям для застройщиков доступно в электронном виде. Единые правила и регламенты действуют для всех участников строительного рынка. Это была инновационная идея. С 20 декабря доступна электронная форма единой заявки на подключение ко всем видам инженерных сетей через официальный портал мэра и правительства Москвы», - сказал Левкин.

По его словам, онлайн можно подать заявки на получение технических условий, на заключение договоров о подключении и на выдачу актов технологического присоединения в шести сетевых компаниях.

«Участвуют в эксперименте шесть сетевых организаций: «Мосгаз», «Мособлгаз», «ОЭК», «МОЭСК», «МОЭК», «Мосводоканал». Достаточно заполнить единую заявку, состоящую из двух частей - общей и специальной», — уточнил Левкин.

Он подчеркнул, что процесс принятия такого решения был очень сложным: необходимо было привести регламенты к единому стандартам, чтобы упростить жизнь застройщикам и сетевым организациям.