РИАМО - 19 дек. Банк России опубликовал доклад «О денежно-кредитной политике», содержащий данные о росте цен в 2019 году, стоимость бензина и табачных изделий может вырасти на 4,6%, сообщает Газета.ru.

«Ожидается, что цены на бензин и табачную продукцию могут вырасти на 4,6%, стоимость автомобилей – на 0,2%, винных изделий – на 0,9%. Рост цен на бензин может привести к увеличению затрат на перевозку и хранение продуктов на складах, что повлияет на стоимость и самих продуктов», – отмечается в сообщении.

В докладе подчеркивается, что изменение стоимости товаров в 2019 году обусловлено ростом НДС, повышением акцизов и требованиями ВТО.