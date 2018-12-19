РИАМО - 19 дек. Телешоу «Дом-2» переедет на новую площадку до конца 2019 года, новый участок будет превышать предыдущий по размерам, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Что касается «Дома-2», все нормально. Собственники участка уже приступили к проектированию своих объектов, у них там появится чуть больше площади. Они хотят уже до будущего Нового года переехать на новую территорию, чтобы уже спокойно дорогу мы построили. Они спокойны, не переживают», - сказал Жидкин.

Летом 2018 года компанию ООО «ЕТК-Инвест» - собственника участка в новой Москве, на котором проходят съемки скандальной телепрограммы, - уведомили об изъятии земель и четырех домов. В октябре департамент городского имущества столицы издал приказ об изъятии еще одного дома. Данные меры необходимы для строительства дороги Марьино – Саларьево.

В связи со строительством автодороги собственнику земли, где проходят съемки «Дома-2», предоставят компенсационный участок. Из нескольких вариантов собственник выбрал площадку, расположенную впритык к старой.

Популярный российский телепроект «Дом-2» запустили на канале ТНТ в 2004 году.