РИАМО - 19 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал закон «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», документ опубликован на официальном сайте регионального правительства.

Депутаты Московской областной думы приняли закон о новом трехлетнем бюджете Подмосковья 4 декабря.

«Утвердить основные характеристики бюджета Московской области на 2019 год: общий объем доходов бюджета Московской области в сумме 537,025 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 30,785 миллиарда рублей; общий объем расходов бюджета Московской области в сумме 587,649 миллиарда рублей; дефицит бюджета Московской области в сумме 50,624 миллиарда рублей», - говорится в документе.

Общий объем доходов регионального бюджета на 2020 год планируется в размере 584,461 миллиарда рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 27,101 миллиарда рублей. Расходы в 2020 году запланированы в объеме 640,197 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 55,736 миллиарда рублей.

В 2021 году доходы областного бюджета планируются в размере 637,578 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов – 21,935 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 683,493 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 45,915 миллиарда рублей.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдут свыше 70% расходов.