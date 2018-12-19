Буквально в нескольких шагах от Кремля, в Никитском переулке, за старым зданием МГУ, притаился дом с потертой от времени табличкой: «Здесь работал и жил великий русский химик Николай Зелинский». Это музей-квартира ученого, открывшего активированный уголь и подарившего миру первый противогаз. Мы пришли сюда познакомиться с не менее выдающейся личностью – его сыном и руководителем музея Андреем Николаевичем Зелинским – создателем Великого миротворного круга, который застал сразу несколько эпох.

Когда устал от баров и шопинга

В этой удивительной квартире, которую сегодня занимает Музей и Центр Ноосферной защиты имени академика Н. Д. Зелинского, переплелось сразу несколько эпох. Андрей Николаевич Зелинский родился в 1933 году, он помнит рассказы отца о первых испытаниях противогаза при царе, а его собственными наставниками и учителями были Юрий Рерих и Лев Гумилев.

Раньше квартира была частью старого здания МГУ. Здесь побывало множество известных исторических личностей. Например, художник Павел Корин, написавший портрет Николая Зелинского, который сейчас украшает музей, музыканты Владимир Софроницкий и Сергей Лемешев, звезда индийского кино и супруга Святослава Рериха – Девика Рани, ученые Дмитрий Менделеев и Владимир Вернадский и многие другие.

С момента открытия музея в 1958 году его посетили более полумиллиона человек, включая иностранцев. Сегодня в музей приходят люди всех возрастов, которые хотят отправиться в прошлое, а все экскурсии для посетителей Андрей Николаевич проводит лично.

«Думаю, иногда люди устают от кафетериев с бутиками, и им хочется вдохнуть другого воздуха, узнать больше о своей истории. Так они и оказываются здесь», – делится наблюдениями Андрей Зелинский.

Сегодня для посещения открыты прихожая с библиотекой Зелинского-старшего и гостиная.

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«Ученый должен рисковать жизнью»

Когда мы заходим в гостиную, Андрей Николаевич указывает на самые любопытные экспонаты. Вот кресло, в котором работал Николай Зелинский; вот резное письменное бюро и старинный лунный глобус; а в углу – дорогая ему выставка химических пробирок и колбочек с веществами, изобретенными отцом. И, конечно же, здесь можно увидеть единственный сохранившийся образец первого противогаза 1916 года.

Мы усаживаемся за большим столом, и жена ученого Нина Владимировна ставит перед нами горячий чай.

«Я решил взять на себя руководство музеем, чтобы сохранить память отца и дух места, где он жил и творил. У нашей семьи вообще интересная история…», – начинает свой рассказ Андрей Николаевич.

О самом известном изобретении своего отца он говорит с гордостью: «За создание противогаза отца хотели номинировать на Нобелевскую премию, но он отказался даже патентовать его, объяснив, что не может зарабатывать на спасении русских жизней».

Оказывается, первое испытание противогаза Николай Зелинский провел на себе. Нарубив на кубики березовый уголь, обожженный в печи, он активировал его поглотительную активность, завернул в носовой платок и, прижав к лицу, вошел в помещение с отравленным воздухом. «Его коллеги тоже удивлялись и пытались его отговорить, но иногда ученый должен рисковать своей жизнью», – улыбается Андрей Николаевич, глядя на мое удивленное лицо.

Он добавляет еще одну интересную подробность. 3 февраля 1916 года под Могилевом состоялись окончательные испытания противогаза в присутствии самого царя. По его приказу был снаряжен «химический поезд» с ядовитыми воздушными парами, и испытатели со своими приборами должны были выдержать максимальное время в его купе.

Все испытуемые вышли через 5 минут, но сотрудник Николая Зелинского просидел в его маске больше часа. Царь утвердил изобретение, и за весь период Первой мировой войны было выпущено более 11 миллионов противогазов Зелинского.

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Миротворный круг Зелинского

«Как ни странно, в своих исследованиях я решил пойти по стопам матери. Она была талантливой художницей и привила мне любовь к красоте, физической и духовной», – улыбаясь, вспоминает Андрей Николаевич.

Сейчас в музее как раз отмечают 120 лет со дня рождения его основательницы – матери ученого Нины Зелинской. По этому случаю в центре зала оформили стенд с ее рисунками.

Сам же Андрей Николаевич в основном занимается созданием и изучением календарей. Главная работа его жизни – «Великий миротворный пасхальный круг Зелинского», на котором в соответствии с каждым из 365 дней в году вписан церковный праздник и имена самых значимых святых. На эту фундаментальную работу у ученого ушло 10 лет. Но главное – это созданная им оригинальная система вычисления дат православной Пасхи.

По пути в выставочный зал – еще одна комната с календарями, среди них замечаю восточные. Еще одной сферой интересов Андрея Зелинского когда-то был буддизм. В этом смысле на него повлиял его учитель – востоковед Юрий Рерих, старший сын легендарного художника и философа Николая Рериха. Вторым его наставником был историк Лев Гумилев – сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой.

О своей дружбе с Юрием Рерихом ученый отзывается с особой теплотой, называя его самым обаятельным и душевным человеком из всех, кого он когда-либо встречал.

Другая часть работ Андрея Зелинского посвящена Евразийству – научному направлению, изучающему русскую самобытность, которая впитала часть западной и восточной культур.

«В наше время у людей появилась уникальная возможность общаться на расстоянии или легко преодолевать его, поэтому нужно знать как свою, так и чужие культуры», – уверен Зелинский младший.

К слову, именно он в советское время отправился в первые экспедиции на Памир и провел там археологические раскопки. По его словам, это место, где соприкасаются древние цивилизации.

«Помню, вид оттуда – рай для художника, с высоты можно даже увидеть Индию», – отпивая чай, немного мечтательно произносит Андрей Николаевич.

Сегодня в столе у ученого около 100 научных работ, которые он планирует издать отдельной книгой.

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От крепостного права до первых ракет

Любопытная деталь: Зелинский-старший родился спустя всего пару недель после отмены крепостного права. Андрей Николаевич слегка хмурится, вспоминая те времена из отцовских рассказов. «Отзывались все о крепостном праве нелестно, но были у этого явления и положительные моменты: помещик должен был отвечать за своих крестьян и быть им родителем. Это была особая связь», – говорит он.

Как подмечает ученый, прожив полвека в 19-м столетии и половину – в 20-м, его отец стал свидетелем колоссальной технической революции.

«Раньше он ездил на лошадях, а потом изобрели автомобили; писал при свечах, а затем открыли электричество. Помню, когда я делал уроки при свете лампы, отец шутил, что у него была только свечка».

Кроме изобретения противогаза, химик Зелинский создавал топливо для самолетов и ракет. По мнению его сына, родиться в 1861 году и сделать такие открытия несколько десятилетий спустя – значит пережить настоящий переворот в своем сознании.

Ввиду своего почтенного возраста Андрей Николаевич тоже является человеком двух эпох.

«Основное различие между прошлым и настоящим в том, что сейчас мы превратились в рабов технологий. На смену письмам с трогательными эмоциями пришли смски со смайликами, а вместо живого общения люди предпочитают уткнуться в телефоны», – рассуждая об этом, ученый показывает мне свою скромную кнопочную раскладушку.

Сам он не пользуется ни смартфоном, ни планшетом, а мобильным обзавелся исключительно для звонков.

«Все же в прошлом было много прекрасного, та же музыка», – задумчиво тянет Андрей Николаевич.

Наш чай уже выпит, да и за окном потемнело. Натыкаюсь взглядом на старинный рояль, привезенный еще Николаем Зелинским из Германии, и прошу сыграть что-нибудь нам на дорогу. Зелинский младший написал более 100 романсов – и сейчас мы слышим один из них, пока он жмет на клавиши, а его глубокий баритон разносится по музею.

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