РИАМО - 19 дек. При профильном комитете Мособлдумы создадут рабочую группу, которая займется вопросами развития сельскохозяйственных кооперативов в Подмосковье, в группу войдут представители кооперативов и Минсельхозпрода области, сообщил в среду председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка регионального парламента Сергей Керселян.

В Мособлдуме в среду состоялось заседание комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка, где обсудили развитие сельхозкооперативов в Подмосковье. В Московской области на данный момент фактически работают 13 кооперативов из 54 зарегистрированных.

«Предлагаю создать компактную рабочую группу (по вопросам развития сельхозкооперативов – ред.) из шести-восьми человек, чтобы мы помещались в моем кабинете. Готов один раз в месяц в рабочем порядке встречаться с вами», - сказал Керселян в ходе заседания комитета.

Он отметил, что в рабочую группу войдут представители сельскохозяйственных кооперативов, а также министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Керселян также добавил, что в начале 2019 года комитет по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы планирует организовать расширенное заседание, связанное с развитием и поддержкой сельхозкооперативов. На мероприятие будут приглашены представители муниципалитетов и кооперативов Подмосковья.