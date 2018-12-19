РИАМО - 19 дек. Предприятие «РОТА-АГРО» из Подмосковья в течение двух лет планирует обновить парк сельхозтехники на сумму порядка 50 миллионов рублей, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Группа компаний «РОТА-АГРО» планирует в ближайшие два года обновить парк сельхозтехники. Будет закуплено около 20 сельхозмашин на сумму около 50 миллионов рублей», – сказал Разин.

Он уточнил, что закупка оборудования пройдет в два этапа.

«В 2019 году мы планируем приобрести девять единиц самоходной техники – погрузчики, мини-трактора, а также навесную и прицепную. На эти цели в бюджете компании на 2019 год заложено порядка 14 миллионов рублей», – пояснил технический директор агрохолдинга Сергей Крипиневич.

Второй этап обновления сельхозпарка «РОТА-АГРО» состоится в 2020 году и обойдется компании в более чем 36 миллионов рублей. На эти средства будет закуплено еще 10 единиц техники от ведущих европейских и российских производителей сельхозмашин.

«Инвестиции в обновление технической базы – стратегически важная задача для агрохолдинга. Каждый год мы вводим в оборот залежные земли, тем самым расширяем посевные площади, на которых выращиваем корма для животноводства. План закупки сельхозтехники на ближайшие два года, по нашим расчетам, должен обеспечить возрастающую потребность предприятий «РОТА-АГРО» в технических ресурсах», – дополнил Крипиневич.

ГК «РОТА-АГРО» является одним из крупнейших агрохолдингов в Московской области.

«В обработке агрохолдинга находится более 10 тысяч гектаров земли, поголовье крупного рогатого скота насчитывает около 6 тысяч голов. Компания входит в число лидеров по производству молока в регионе с производственной мощностью около 70 тысяч литров в сутки», – заключил Разин.