РИАМО - 19 дек. Столичные следователи проводят проверку по факту обнаружения мумифицированных тел и фрагмента кости в больнице на юге Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По данным СМИ, речь идет о Национальном центре онкологии имени Н. Н. Блохина.

«В ходе проведения инвентаризации сотрудниками одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, в холодильной камере обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека», – сказала Иванова.

По предварительным данным, люди умерли более 10 лет назад.

В настоящее время следователи совместно с территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области проводят проверочные мероприятия. Они изъяли медицинские документы и опрашивают сотрудников больницы.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавила собеседник агентства.

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