РИАМО - 19 дек. На территории Троицкого и Новомосковского округов столицы обсуждают строительство сафари-парка и других крупных парков, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Для жителей нужно организовывать досуг в выходные дни, я уверен, что сафари-парк рано или поздно появится», - сказал Жидкин.

Он добавил, что на территории новой Москвы планируют создавать крупные парки.

«Появятся крупные мега-парки, несколько тысяч гектаров, где можно на лыжах покататься по лесу, велодорожки, конные прогулки. Это все можно создать на новой территории. Зона рекреации позволяет создать такие парки», - добавил Жидкин.

Он уточнил, что всего с момента присоединения в ТиНАО появилось 17 парков. Есть совсем небольшие, крупные. Парки появились в Московском, в Коммунарке, в Первомайском, в Ватутинках, во Внукове.