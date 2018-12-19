РИАМО - 19 дек. На территории новой Москвы планируется построить три горнолыжных склона с современным оборудованием, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Мы планируем (создать - ред.) три горнолыжных склона. Один уже строит компания «А101» и два мы проектируем в Красной Пахре. Проект планировки утвержден, это городская земля, соответственно, у города есть крупная площадка, там будут склоны», – сказал Жидкин.

Он также добавил, что земли для строительства склонов достаточно.

В Москве с каждым годом наращивается зимняя индустрия отдыха. На сегодняшний день в столице работают примерно около 300 лыжных трасс протяженностью 760 километров, а 220 километров из них имеют искусственное освещение.