РИАМО - 19 дек. Программа реновации жилищного фонда начнется в новой Москве в 2019 году, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Программа реновации стартует в ТиНАО в следующем году. Уже по семи населенным пунктам, по площадкам выданы ГПЗУ (градостроительные планы земельного участка – ред.). Там порядка 560 тысяч квадратных метров. Учитывая довольно небольшой объем, мы программу закончим за три года», - сказал Жидкин.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей.