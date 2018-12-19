РИАМО - 19 дек. Неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал заместителю главного редактора «Эха Москвы» Сергею Бунтману возле ресторана в центре столицы, сообщила в Facebook публицист Лидия Скрябина.

По ее словам, около 11 часов вечера 18 декабря они с Бунтманом покинули ресторан «Шинок» на улице 1905 года, где проходила вечеринка в честь дня рождения руководителя радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, и случайно побеспокоили водителя припаркованного рядом автомобиля Range Rover.

«Сережа имел неосторожность встать слишком близко и задеть пальто бампер машины. <…> Из нее неожиданно выскочил, оскорбленный тем, что мы слишком близко «притерлись» к его машине водитель, отбросил меня в сторону, схватил Сережу за воротник и приставил к его голове пистолет», – написала Скрябина.

Конфликтная ситуация разрешилась благодаря вмешательству водителя одного из гостей вечеринки. Вместе со Скрябиной, по ее словам, они оттеснили стрелка, после чего быстро уехали.

Пока неизвестно, будет ли Бунтман подавать заявление в полицию.