РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Молодые ученые и специалисты Подольска планируют разработать стратегию научно-технического развития муниципалитета в 2019 году, а также создать городской научно-технический совет, сообщается в группе «Подольск-Территория инновационного развития» в соцсети «ВКонтакте».

В технопарке АО «Русская кабельная компания» в Подольске 18 декабря состоялось расширенное заседание координационного совета молодых ученых и специалистов Подольска (СМУС). В состав вошли 38 человек, среди них доктор наук, 11 кандидатов наук, два лауреата премии губернатора Московской области по науке и технике и многие другие.

«В программе были представлены презентации основных проектов СМУС, а также обозначены планы на 2019 год. К основным направлениям работы можно отнести взаимодействие СМУС и школ по направлению школьной проектной деятельности в рамках проекта «Будущее подольского хайтека», развитие проекта «За реальный спорт» на территории округа», – говорится в сообщении.

Также в планы на 2019 год вошли разработка стратегии научно-технического развития Подольска, формирование городского научно-технического совета и разработка проекта «Умный город» на платформе интернета вещей «GreenPL».

Также в рамках мероприятия были достигнуты договоренности по развитию системы физкультуры и спорта среди молодых ученых и специалистов предприятий Подольска совместно с федерацией силового многоборья и ВОО «За реальные дела», с которой было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве.

В мероприятии также приняли участие представители администрации, совета депутатов, общественной палаты округа.