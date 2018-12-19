РИАМО - 19 дек. Большинство квартир, покупаемых в новой Москве, двух- и трехкомнатные, их порядка 55%, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Соотношение приобретаемых квартир – 33% однокомнатных квартир, 38% двухкомнатных и 18% трехкомнатных. То есть, двух- и трехкомнатных квартир приобретают более 55% граждан. Это хороший показатель», – сказал Жидкин.

Он добавил, что в новой Москве нет цели увеличивать строительство жилой недвижимости, так как важнее «сохранить взятый темп».

Ранее Жидкин сообщил, что в текущем году спрос на жилье в ТиНАО столицы увеличился на 47% по сравнению с 2017 годом. По итогам января-ноября 2018 года ввод жилья в новой Москве превысил 1 миллион квадратных метров, а до конца года планируют ввести еще порядка 400 тысяч «квадратов».