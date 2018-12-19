РИАМО - 19 дек. Для воспитанников детских домов в Московской области собрали уже 391 подарок, из них 216 еще в пути, а 175 подарков – лежат под елкой в учреждениях, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

Акция «Стань Дедом Морозом!» проходит по всему Подмосковью и завершится 25 декабря.

«Подарки ждут воспитанники 15 детских домов региона, всего 463 ребенка. Ребята писали письма с пожеланиями, с ними можно ознакомиться на сайтах учреждений. Во многих детских домах области уже для всех детей нашлись свои «Деды Морозы», - сказала Забралова.

По ее словам, вместе с тем, в восьми детских домах еще остались ребята, чьи желания не исполнены: это «Школа-интернат имени Преподобного Сергия» в Сергиевом Посаде, «Вдохновение» в городском округе Коломна, «Семья и дом» в городском округе Орехово-Зуево, «Доверие» в Щелковском районе, «Ефимовская школа-интернат» в городском округе Павловский Посад, «Подольский детский дом» в городском округе Подольск, центр «Шанс» в городском округе Ивантеевка и «Преображение» в городском округе Егорьевск.

Забралова добавила, что подарок можно передать удобным способом: приехать в министерство образования Московской области, в территориальное управление опеки и попечительства или в само детское образовательное учреждение.

Подробная информация об акции размещена на сайте министерства образования Московской области. Задать все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии: +7 (925) 011-99-47.

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