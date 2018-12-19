РИАМО - 19 дек. В городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа состоялось открытие трехэтажной детской поликлиники, она оснащена всем необходимым современным оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

До сегодняшнего дня детское население в Апрелевке обслуживалось в приспособленном помещении площадью 167 квадратных метров на первом этаже жилого дома 1961 года постройки.

«Строительство новой трехэтажной детской поликлиники в городе Апрелевка началось в 2016 году. Учреждение рассчитано на 150 посещений. Общая стоимость работ составила почти 200 миллионов рублей. Из них 80 миллионов было выделено на закупку мебели и оборудования», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Учреждение площадью более 4 тысяч квадратных метров было построено в рамках реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014–2020 годы.

«В поликлинике есть бассейн, физиокабинет, дневной стационар, стоматологический кабинет. Она оснащена всем необходимым современным оборудованием. Это большой шаг вперед для оказания медицинской помощи детскому населению города Апрелевка», – добавил Матвеев.

В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова, заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Евгений Козлов, депутат Мособлдумы Александр Баранов, представители общественных организаций, медицинские работники, местные жители.

После торжественной части почетные гости осмотрели подразделения поликлиники, а также пообщались с посетителями медучреждения.

Город Апрелевка расположен на юго-западе Московской области в Наро-Фоминском округе. Прикрепленное детское население составляет 15,6 тысячи человек.