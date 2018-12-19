РИАМО - 19 дек. В ТиНАО столицы 2019 год станет показательным по вводу в эксплуатацию социальных объектов, объемы ввода соцобъектов увеличат, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«На будущий год мы увеличим объем ввода социальных объектов. При этом 2019 год станет для социальных объектов показательным, потому что мы построим более 10 социальных объектов за счет бюджета», - сказал Жидкин.

В 2019 году на территории новой Москвы планируется возвести семь школ вместимостью более 7 тысяч человек, также 11 детских садов более чем на 2 тысячи мест.

Также 12 объектов здравоохранения построят в Троицком и Новомосковском округах столицы в 2019-2021 годах.

В этом году в новой Москве введут 15 социальных объектов.