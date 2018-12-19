РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 дек. В родильном доме Подольска 20 декабря пройдет День открытых дверей, все желающие смогут посетить экскурсию по медучреждению и задать вопросы врачам, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница учреждения.

«В Подольском родильном доме по четвергам проходят Дни открытых дверей. В рамках мероприятия все желающие могут задать свои вопросы медперсоналу, а также посетить экскурсию по родильному отделению. Ближайший День открытых дверей будет проводиться 20 декабря в 14:00», – сказала сотрудница.

Медучреждение находится по адресу: улица Кирова, дом №38, корпус 1.

Подольский роддом – это современное муниципальное родовспомогательное учреждение, в состав которого входят женская консультация, стационар, отделение УЗИ-диагностики, патологии беременности, клинико-диагностическая лаборатория, операционный блок, два акушерских и два гинекологических отделения, а также отделение для новорожденных и два реанимационных отделения для детей и женщин.