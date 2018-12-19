РИАМО - 19 дек. В подмосковном Раменском состоялось открытие десяти дополнительных окон МФЦ на улице Крымской, дом №5, говорится в сообщении пресс-службы администрации Раменского района.

«Многофункциональные центры предоставляют около 350 государственных и муниципальных услуг. Востребованность у граждан в получении услуг через МФЦ растет. В связи с этим администрацией было принято решение открыть дополнительные окна, чтобы полностью разгрузить от очередей основной и дополнительные офисы МФЦ в городе Раменское. Местоположение выбрано не случайно – новый активно развивающийся микрорайон», - отмечается в материале.

На открытии офиса МФЦ присутствовал глава Раменского района Андрей Кулаков.

«Перед тем как открыться, всеми была проделана колоссальная работа. Сегодня новый многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои документы» соответствует установленным требованиям. Поздравляю коллектив, желаю плодотворной работы», - сказал Кулаков.

На церемонию открытия также пригласили заместителя министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Елену Дрыганову.

«Услуги МФЦ должны быть доступными, быстрыми, а самое главное - качественными. Офис прекрасен и хорош. Он будет востребован. Думаю, это лучший подарок для жителей города под Новый год. Желаю, чтобы нагрузки с появлением нового офиса снизились, сократилось время обслуживания», - сказала Дрыганова.