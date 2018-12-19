РИАМО - 19 дек. Центр организации дорожного движения правительства Москвы посоветовал водителям быть внимательными на дорогах в связи со снегопадом и гололедом в столице, а также по возможности пользоваться общественным транспортом, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ЦОДД.

«Центр организации дорожного движения правительства Москвы просит жителей быть предельно внимательными и осторожными на дороге, а по возможности пользоваться городским транспортом в связи со снегопадом. Из-за осадков, гололеда и снежных заносов в течение дня движение будет затруднено, а вечерний час пик растянется по времени», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что количество автомобилей в городе растет - в начале недели на дорогах зафиксировано на 5% больше машин, чем в прошлый понедельник. Жители столицы и соседних регионов чаще стали совершать поездки по Москве в связи подготовкой к новогодним праздникам.

«Наибольшие затруднения сегодня вечером ожидаются в центре города, на Садовом кольце, ТТК и на вылетных магистралях в сторону области», - сказал представитель пресс-службы.