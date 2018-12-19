РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. На Носовихинском шоссе Балашихи выявили магазин со свободной продажей алкогольной продукции после 23:00, владельца магазина могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Совместно с сотрудниками полиции мы совершили контрольную закупку алкогольной продукции в двух магазинах – на проспекте Ленина, дом №36 и Носовихинском шоссе, дом №232 в Балашихе. В результате проверки выявлен факт продажи алкогольной продукции после 23:00 в магазине на улице Носовихинское шоссе, №232. Это незаконно», – сказал главный эксперт управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Виктор Савиев.

По его словам, на владельца магазина будет наложен административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. После проверки документов владельца магазина лишат и лицензии на продажу алкогольной продукции.

Рейды по выявлению незаконной продажи алкоголя после 23:00 в Балашихе проводят еженедельно.

Согласно закону, продажа алкоголя в России разрешена с 8:00 до 23:00. За продажу алкоголя в ночное время предусмотрен административный штраф. Для должностных лиц он может составлять от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для юридических лиц – 20 % от годовой выручки, но не менее 3 миллионов рублей. Кроме того, деятельность юридического лица может быть приостановлена на срок от 60 до 90 суток.