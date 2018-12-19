РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 дек. Команда «Вымпел» из Королева проведет матч по хоккею с мячом с командой «Спартак» из Некрасовки на новом льду 22 декабря, сообщил «РИАМО в Королеве» заместитель руководителя городской администрации Илья Конышев.

Домашний матч команды «Вымпел» с командой «Спартак» из Некрасовки откроет новый большой каток на стадионе «Вымпел».

«Матч пятого тура первенства Московской области по хоккею с мячом начнется в 10:30. После матча целый день каток будет открыт для бесплатного массового катания. Каток будет работать весь зимний период», – сказал Конышев.

Также 22 декабря в центральном парке откроется бесплатный детский каток, а в 12:00 там пройдет слет Дедов Морозов.

Всего в городе будут работать порядка 20 катков на стадионах, во дворах и в образовательных учреждениях.