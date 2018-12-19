РИАМО - 19 дек. Новый официальный праздник - День московского ресторатора - учредили в столице, его будут праздновать ежегодно 7 июня, соответствующее решение поддержали депутаты Мосгордумы, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Городская индустрия общественного питания представляет собой самый крупный сегмент общепита в России, в котором работают более 10 тысяч кафе, ресторанов, баров и столовых, рассчитанных на 600 тысяч посадочных мест. Это более 11% всех предприятий общественного питания России», - сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как уточнила председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева, ресторатор – собирательный образ работников, занятых в предоставлении услуг общественного питания населению. Также она напомнила, что на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с ведущими представителями ресторанного бизнеса столицы участники встречи единодушно одобрили предложение градоначальника об установлении нового городского профессионального праздника.

«С 2010 года число предприятий общественного питания в столице выросло на 25% или на две тысячи в абсолютных цифрах. Сегодня столичный общепит способен обслуживать до 3 миллионов человек ежедневно», - отметила Гусева.

Депутаты Московской городской думы поддержали законопроект «О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы от 22 сентября 2004 года №56 «О праздниках города Москвы».