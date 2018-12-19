РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. Два специалиста из управляющей компании АО «ЛГЖТ» Люберец заняли второе место в Московском областном смотре-конкурсе на звание «Лучший по профессии», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Восемнадцатого декабря в Королеве состоялся XVIII Московский областной смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии», который проводит министерство ЖКХ Подмосковья совместно с Московской областной общественной организацией профессионального союза работников жизнеобеспечения.

«Люберцы на конкурсе представляли шесть специалистов: три человека от УК АО «ЛГЖТ», один от УК ОАО «ЛУК», два от ОАО «Люберецкий водоканал». По итогам теоретических и практических заданий, которые проходили с 10:00 до 16:00, два представителя УК АО «ЛГЖТ» заняли второе место по своим специализациям – электрогазосварщик Альберт Шатаев и штукатур-маляр Елена Дроздова», – сказал Ружицкий.

По словам генерального директора АО «ЛГЖТ» Мамеда Азизова, участие в конкурсе для предприятия стало уже традиционным. Однако в 2017 году работники управляющей компании не заняли призовых мест, хотя все задания были выполнены на высоком профессиональном уровне.

«За прошедший год (2018 год – ред.) был учтен ряд замечаний, на которые были сделаны акценты комиссией по конкурсу, и результат не заставил себя долго ждать. Все победители уже получили ценные призы от организаторов конкурса (ноутбуки). Как работникам АО «ЛГЖТ» им будет выплачена специальная денежная премия к текущей заработной плате и вручены благодарственные письма от руководства», – подчеркнул Азизов.