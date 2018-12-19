РИАМО - 19 дек. В текущем году спрос на жилье в ТиНАО столицы увеличился на 47% по сравнению с 2017 годом, темп строительства жилой недвижимости сохранили на прежнем уровне, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Спрос в 2018 году увеличился на 47% на жилье в новых территориях. Это очень высокий показатель, если сравнивать с 2017 годом. При этом мы не стали строить больше жилья. Для нас важнее сохранить темп строительства жилья на прежнем уровне», - сказал Жидкин.

Он добавил, что в 2018 году в новой Москве увеличили темпы строительства дорог.

«По дорогам мы сильно приросли за 2018 год, уже более 170 километров дорог построили», - уточнил Жидкин.

Также по итогам января-ноября 2018 года ввод жилья в ТиНАО превысил 1 миллион квадратных метров, а до конца года планируют ввести еще порядка 400 тысяч «квадратов».