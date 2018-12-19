РИАМО - 19 дек. В ноябре 2018 года средняя скорость московского общественного транспорта выросла до 15,7 километров в час, что на 2% больше по сравнению с ноябрем 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы «Яндекс».

Аналитики «Яндекс.Транспорта» сравнили данные сервиса за ноябрь 2017 и 2018 годов. По сравнению с прошлым годом среднее время ожидания наземного общественного транспорта в Москве немного сократилось, а его скорость увеличилась. Причинами этого могут быть прекращение использования турникетов, расширение выделенных полос в некоторых районах, а также изменение старых и появление новых маршрутов.

«Средняя скорость движения общественного транспорта (с учетом простоя на остановках) по сравнению с прошлым ноябрем выросла примерно на 2% — до 15,7 километров в час. Скорость в утренний час пик увеличилась почти на 4%, в вечерний — на 1,6%. Сильнее всего разогнался транспорт в Северном административном округе», – говорится в сообщении.

В прошлом месяце москвичи, которые ждали конкретный автобус, троллейбус или трамвай, проводили на остановке в среднем 11 минут 1 секунду — на 9 секунд меньше, чем в ноябре 2017-го. Самые заметные изменения произошли в Западном административном округе: там среднее время ожидания одного маршрута сократилось почти на минуту

На некоторых маршрутах городской транспорт начал ходить гораздо чаще среднего. Например, выхинский автобус №209 по будням приходится ждать в среднем 2,5 минуты, а в утренний час-пик — 1,5 минуты. Время ожидания уменьшилась на маршрутах запада, северо-запада, юго-востока, востока столицы.

«В ноябре этого года в Москве работали 1037 маршрутов общественного транспорта, на 19 больше, чем год назад. Выросло только число автобусов. Троллейбусов стало на два меньше: по маршрутам 19 и 51 теперь ходят автобусы. Трамваев осталось сколько было», – уточняется в материале.