РИАМО - 19 дек. В Московской области с начала текущего года обеспечили права порядка 9 тысячи дольщиков, к концу года их количество достигнет 10 тысяч, сообщила журналистам заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Юлия Баринова.

«Мы уже обеспечили права практически 9 тысяч дольщиков. Предполагаем, что до конца года у нас это будет 10 тысяч», - сказала Баринова.

Она отметила, что в следующем году предполагается обеспечить права примерно такого же количества дольщиков.

С 2013 года в Московской области удалось решить проблемы 28 тысяч обманутых дольщиков. В настоящее время в реестре обманутых дольщиков находятся около 9,8 тысячи человек.