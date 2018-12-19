РИАМО - 19 дек. На столичном портале «Окно в город» 20 декабря пройдет онлайн-трансляция световых шоу, посвященных Новому году и Рождеству, зрители увидят, как оживет фасад Центрального выставочного зала «Манеж», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы продолжаем трансляции значимых городских событий на портале «Окно в город». В этот раз москвичи и гости столицы увидят заключительный показ светового шоу на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» и проникнутся атмосферой предстоящих праздников», — сказал начальник отдела городского видеонаблюдения московского департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

Трансляция будет проходить с 18:30 до 22:00. Световые шоу выполнены в стиле ретрофутуризма. Во время просмотра представления «Путешествие в Рождество» зрители увидят винтажный паровоз, конвейер с игрушками и кондитерскую с имбирными пряниками. А в шоу «Новогодняя Москва» — снежную пургу и зимний городской пейзаж, вечернюю столицу в огнях иллюминации и нарядную новогоднюю ель. В финале ночное небо озарит фейерверк.

Шоу проходят в цикличном режиме — одно за другим с техническими перерывами. Посмотреть представления также можно на сайте mos.ru.

Портал «Окно в город» разработали специалисты московского департамента информационных технологий. В числе их проектов — сеть бесплатного столичного Wi-Fi, «Московская электронная школа», Единая медицинская информационно-аналитическая система, городская система видеонаблюдения.

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