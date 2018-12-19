РИАМО - 19 дек. Машино-места на парковках в центре столицы все также забиты, несмотря на подорожание стоимости за час стоянки до 380 рублей, пишет в среду газета «Московский комсомолец».

«Повышенные тарифы на парковку вызвали бурную реакцию — но лишь в соцсетях. Инспекция улиц, стоянка на которых стоит теперь 380 рублей, показала, что москвичи либо слишком терпеливые, либо богатые: машино-места все равно заняты. Правда, появилась интересная тенденция: на парковках стало больше машин для каршеринга», - говорится в сообщении.

С момента введения новых правил не прошло и недели, а время стоянки в центре столицы уменьшилось в три раза. Если раньше машину бросали на 4 часа, то теперь — на 1,3 часа. В итоге больше свободных мест и меньше так называемого «блуждающего» трафика, когда водители нарезают круги в поисках места.

Рост цен коснулся почти всех переулков Тверской улицы — Брюсова, Никитского и других. В Газетном переулке парковочных мест немного, но во вторник днем были заняты все. Во всем переулке пустует только одно место, но его сразу же занимают.

«Знаю, конечно, про цены. Но лично я не вижу выхода. В метро я не спущусь, в автобус в такой холод не полезу. Такси можно и не дождаться, да и в своей машине надежнее. А мест больше не стало. Я тут в понедельник приехал по работе — опять минут десять колесил, не знал, куда втиснуться», - отметил один из водителей, припарковавшийся в центре.

Еще одна автоледи, что свободнее переулок не стал: что в субботу, что в понедельник приходилось в прямом смысле искать, куда «приткнуться».

«На самом деле проще просто игнорировать это повышение. За восемь часов рабочего дня вы заплатите около трех тысяч, а штраф за неуплату — всего 2500... Тем более, как я убедился на собственном опыте, если не платить весь месяц, то штрафуют всего пару раз. Я так машину оставляю на Большой Ордынке — пока не разорился», - уточнил еще один автолюбитель.

С 15 декабря в столице изменились правила парковки, они коснулись наиболее загруженных улиц. Изменения тарифов произошли на 5% парковочных мест города – это улицы внутри Садового кольца и несколько точек у Третьего транспортного кольца.

На 1,9% улиц города был установлен максимальный тариф – 380 рублей в час в дневное время. Это парковки возле «Москва-Сити», а также в центральной части города – в районе Тверской, Арбата, Патриарших прудов и других. На этих улицах парковка в воскресенье станет платной. В государственные праздники на всех уличных парковках Москвы оплачивать парковку по-прежнему не требуется.