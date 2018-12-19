РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 дек. В подмосковном Королеве полицейские будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники, с 26 декабря по 8 января, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

Основные массовые мероприятия будут проводиться на площади перед ЦДК имени Калинина, площади ДиКЦ «Костино», парке отдыха в микрорайоне Юбилейный, микрорайоне Текстильщик, площади перед Молодежным культурным центром в микрорайоне Первомайский, площади перед ДК «Болшево».

«В период с 26 декабря по 8 января на территории обслуживания УМВД России по городскому округу Королев будут проходить праздничные мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества. В этот период сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме», – сказала Еруновская.

Для запуска фейерверков определены специальные места: 15-метровая зона вдоль Акуловского водоканала в границах городского округа Королев, территория юго-западной четверти сквера в микрорайоне Юбилейный, свободная от зеленых насаждений, расположенная между улицами Большая Комитетская и Нестеренко – в 50 метрах на север от торца дома №1 по улице Папанина до асфальтированной пешеходной дорожки, проходящей через сквер.

Несовершеннолетние дети не могут находиться на улице и в общественных местах ночью без сопровождения взрослых, в том числе в местах массовых гуляний и продажи алкогольной продукции. Ночное время закреплено на законодательном уровне и определено с 22:00 до 6:00.