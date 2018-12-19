РИАМО - 19 дек. Ключи от квартир вручили дольщикам дома-долгостроя в составе жилого комплекса «Пятницкие кварталы», расположенном в деревне Сабурово городского округа Красногорск, передает в среду корреспондент РИАМО.

Многоквартирный дом расположен по адресу: ЖК «Пятницкие кварталы», Красногорск, деревня Сабурово, дом 23. Он рассчитан на 346 квартир, общая площадь жилых помещений составляет 15,8 тысячи квадратных метров.

«Сегодня отмечаем нашу маленькую совместную победу – наконец-то мы ввели в эксплуатацию 23-й корпус жилого комплекса «Пятницкие кварталы». Я хочу поблагодарить каждого за ваше терпение и внимание, хочу поблагодарить вас за ту помощь, которую оказывали правительству Московской области в виде предоставления любой оперативной информации», – сказала заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Юлия Баринова.

Возведение дома началось в 2015 году и первоначальный срок окончания работ был запланирован на третий квартал 2016 года. В связи с финансовыми трудностями ООО «Саб-Урбан» строительство велось с отставанием от графика и не было закончено в срок. Таким образом были нарушены плановые сроки завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Министерством строительного комплекса Московской области объект был взят на особый контроль.

Разрешение на ввод дома в эксплуатацию было выдано 4 декабря 2018 года. В настоящий момент реализованы права около 700 участников долевого строительства в ЖК «Пятницкие кварталы».