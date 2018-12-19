РИАМО - 19 дек. В среду состоится второе историческое возвращение театра «Современник» на Чистопрудный бульвар в столице, в нем сделали полную нижнюю механизацию сцены и уменьшили количество мест в зале, пишет в среду «Московский комсомолец».

В результате реконструкции у сцены «Современника» появилась полная нижняя механизация: пять подъемно-опускных площадок, поворотный круг под залом, и когда нужно будет его использовать, сцену опустят вровень с залом, круг выплывет и с ней же поднимется наверх, как виниловая пластинка. Причем у круга два диаметра — внешний 10 метров, внутренний — семь, они могут двигаться в разные стороны.

«Процентов на десять мест (в зале – ред.) уменьшилось: в основном за счет увеличения расстояния между рядами и оттого, что мы полностью отказались от откидных кресел в партере. Сейчас со стульями, которые мы установим по периметру проходов на балконе, в общей сложности мест должно быть 709», - сказал директор театра Игорь Попов.

Также два последних ряда справа снимаются, и на их место можно поставить инвалидные коляски.

«Теперь люди с ограниченными физическими возможностями в «Современник» смогут попадать по пандусу — он установлен со стороны двора: въезжают и, переехав боковое фойе, оказываются в зале», - уточнил Попов.

В гардеробе — алюминиевые колонны, шпонированные благородным темно-коричневым дубом. В центральном фойе по боковым стенам с пола под потолок соорудили два изящных арочных окна. Такие были в дворянских усадьбах. Белое окно смотрит на театральный дворик.

Также в театре увеличилась площадь буфета за счет появления второго зала.

В здании театра идет монтаж светового оборудования — группа мужчин в светло-серых комбезах монтируют на фермах и проверяют, как работает новый свет, другие — звук. Кроме того, «Современник» открыл собственную электрическую подстанцию — старая не давала нужного объема.

Здание по адресу: Чистопрудный бульвар, 19а, по проекту архитектора Романа Клейна построено в 1914 году для кинотеатра «Колизей». В начале 70‑х к нему пристроили сценическую коробку, и фундаменты двух зданий, появившихся в разное время, удалось объединить. В новое здание театр «Современник» переехал в 1974 году.