РИАМО - 19 дек. Человек погиб после наезда на него двух автомобилей в Москве, сообщил РИАМО в среду дежурный офицер столичного ГУ МВД РФ.
«В районе дома 108 на Ленинградском шоссе водитель Renault совершил наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода», - сказал собеседник агентства.
По его словам, после этого еще один мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21113, также совершил наезд на указанного мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Он добавил, что обстоятельства инцидента выясняются.
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