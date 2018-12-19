РИАМО - 19 дек. Человек погиб после наезда на него двух автомобилей в Москве, сообщил РИАМО в среду дежурный офицер столичного ГУ МВД РФ.

«В районе дома 108 на Ленинградском шоссе водитель Renault совершил наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода», - сказал собеседник агентства.

По его словам, после этого еще один мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21113, также совершил наезд на указанного мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Он добавил, что обстоятельства инцидента выясняются.