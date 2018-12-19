РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Полицейские Кабардино-Балкарской Республики задержали местного жителя, находящегося в розыске по подозрению в совершении кражи в подмосковном Подольске, сообщается на сайте министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике.

«Полицейскими города Нальчик Кабардино-Балкарской Республики был задержан местный житель, находящийся в розыске. Так, 17 декабря в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции УМВД России по городу Нальчику задержали жителя села Дейское Терского района», – говорится в сообщении.

Двадцатилетний ранее судимый молодой человек находился в розыске по подозрению в совершении преступления по статье «Кража» в Подольске. Инициатор розыска был уведомлен.