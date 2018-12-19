РИАМО - 19 дек. Оперативники столичной подземки задержала двух мужчин, отломавших букву «М» с крыши вестибюля станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии московского метро, в отношении нарушителей возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Двое 20-летних мужчин проникли по пожарной лестнице на крышу вестибюля станции «Улица 1905 года», умышленно отломили от опоры символ Московского метрополитена в виде буквы «М» со светодиодным кабелем, при этом повредив ее опору и корпус, являющихся неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры Московского метрополитена», - сказал Мышляев.

По его словам, пропажу заметила дежурная по станции во время утреннего обхода. Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, благодаря видеосистеме «Безопасный город» удалось установить и задержать злоумышленников.

«Согласно справке из ГУП «Московский метрополитен» при повреждении светового кабеля или повреждении корпуса восстановление функционала буквы «М» невозможно. Общая сумма причиненного транспортному предприятию ГУП «Московский метрополитен» ущерба составляет более 45 тысяч рублей», - сказал Мышляев.

Он добавил, что в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте, совершенное группой лиц». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде «подписки о невыезде».

«Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 3 лет. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», - заключил Мышляев.