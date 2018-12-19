РИАМО - 19 дек. В Москве в течение недели будет идти снег разной интенсивности, к выходным снегопад усилится, сообщила РИАМО в среду главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Практически всю неделю у нас будет погода со снегом различной интенсивности. Слабые снегопады будут сегодня и завтра. А потом усилится влияние атлантического циклона и интенсивность снега будет больше. Температуры будут чуть повыше, снег будет менее пушистыми и более плотным», – сказала Позднякова.

Она отметила, что за прошедшую ночь в Москве выпало менее 1 миллиметра осадков, а прирост снежного покрова составил около 1,5-2 сантиметра.

«Мы ждем, что еще прирост снега может составить 1-2 сантиметра за сегодняшний день. Высота снежного покрова сейчас на ВДНХ – 19 сантиметров, в МГУ – 23 сантиметра», – добавила Позднякова.

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