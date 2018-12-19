РИАМО – 19 дек. Для граждан предпенсионного возраста, которых в России насчитывается 4,2 миллиона человек, планируют организовать профобучение и программу по дополнительному образованию, пишет в среду газета «Известия».

По оценке экспертного совета при правительстве, к ним прибавятся желающие из 3 миллионов граждан, которые пока не могут найти работу.

«Сейчас Минтруд дорабатывает проект программы профобучения и дополнительного образования россиян предпенсионного возраста на 2019-2024 годы. Изначальный вариант предполагал, что ежегодно квалификацию смогут повышать 75 тысяч человек. Однако число желающих может составить до 1,5 миллионов в год, указано в критическом отзыве экспертного совета при правительстве», – говорится в статье.

На повышение квалификации за счет государства смогут рассчитывать, как работающие, так и неработающие женщины 55-60 лет и мужчины 60-65 лет. Также допобразование будет предложено пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность. Поучаствовать в программе смогут все желающие при обращении в службу занятости.

Сколько пожилых граждан реально нуждаются в обучении, сейчас вычисляет Роструд.

По данным, поступившим в службу из ПФР, под пенсионный маневр ежегодно будут попадать около 800 тысяч сотрудников. Всего работающих предпенсионеров 4,2 миллиона человек: 2,2 миллиона женщин, которым в следующем году будет 55-60 лет, и 1,9 миллиона мужчин 60-65 лет.

По данным Росстата, граждан соответствующего возраста в стране всего около 10,2 миллиона человек. Таким образом, из них трудится примерно 41%. Член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов оценил, что еще около 3 миллионов человек нуждаются в занятости, но не могут найти работу, и еще столько же приходится на тех, кто трудиться уже не может (инвалиды, пенсионеры-досрочники). В целом круг потенциальных участников программы переобучения составляет 7,2 миллиона человек.

Принятый в этом году закон об изменении пенсионного законодательства предполагает, что женщины смогут заканчивать трудиться в 60 лет, а мужчины — в 65. В ближайшие десять лет будет переходный период: возраст официального окончания карьеры ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев. Таким образом, маневр будет завершен в 2028 году.