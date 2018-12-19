РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В микрорайоне Климовск Подольска подрядные организации с раннего утра приступили к расчистке территорий от снега, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Зимнее содержание в микрорайоне Климовск. В связи с выпавшим снегом подрядные организации с раннего утра (19 декабря - ред.) приступили к расчистке и обработке закрепленных территорий», – говорится в сообщении.

Всего с начала зимы с дорог микрорайона Климовск было вывезено более тысячи кубометров снега.