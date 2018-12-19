РИАМО – 19 дек. Согласно докладу Центробанка, цены на бензин, сигареты, вино и автомобили вырастут в России в 2019 году из-за роста НДС и акцизов на бензин, пишет в среду газета «Известия».

«По прогнозам регулятора, топливо и табак подорожают в пределах 4,6%, алкоголь – на 0,9%, а автомобили – на 0,2%. Это обусловлено изменением акцизов с 1 января. При этом инфляция ускорится с 4 до 5–5,5% на фоне роста НДС с 18% до 20%», – отмечается в материале.

По данным аналитиков, это верхние оценки возможного вклада акцизов в рост цен. Однако удорожание бензина даже в пределах инфляции и повышение ставки налога на добавленную стоимость могут сказаться на розничных ценах многих товаров.

«Главным образом вырастут затраты на транспортировку и складское хранение. На продовольствии это отразится не так сильно, но остаются транспорт, туризм, недвижимость и бытовая техника. Товары и услуги не первого, но все же массового спроса», – поясняется в статье.

Ставка НДС для социально значимых товаров составляет 10% и расти не будет. В эту группу входят лекарства, мясо, овощи, крупы, продукты для детского и диабетического питания. Но практически на любой товар влияет цена топлива, главным образом из-за роста расходов на доставку.

По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, подорожают хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. В их себестоимости велика доля расходов на транспортировку и хранение.

Опросы ЦБ показали, что 50–60% компаний в строительстве, транспорте и торговле планируют увеличить отпускные цены на 2–8%. На транспорте, особенно в таких монополизированных отраслях, как железнодорожные перевозки и метро, не исключен самый настоящий инфляционный шок, особенно в случае роста цен на топливо. Также должны подорожать электроника и бытовая техника – этот рынок склонен к монополизации.