РИАМО - 19 дек. Участок правого перегонного тоннеля от станции «Ржевская» до станции «Савеловская» на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро проложат сквозь две строящиеся станции без демонтажа тоннелепроходческого щита, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Щитовому комплексу предстоит пройти участок протяженностью 3,5 километра сквозь строящиеся станции «Ржевская» и «Шереметьевская» без промежуточных демонтажных камер. Отмечу, что подобная технология проходки в столичном метростроении используется впервые. Финиширует ТПМК в демонтажной камере перед станцией «Савеловская», – уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что ввиду небольшого диаметра стартового котлована, тоннелепроходческий комплекс будет монтироваться поэтапно.

«Диаметр стартового котлована составляет всего 31,5 метр, в то время как стандартный диаметр – 60 метров. Поэтому мы используем нестандартные решения для строительства этого участка тоннеля: работу начнет головная часть ТПМК, далее при проходке параллельно будет монтироваться оставшаяся часть щитового комплекса», – пояснил Хуснуллин.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки) Марса Газизуллина, проходка будет вестись в сложных геологических условиях на глубине от 45 до 70 метров.

«Также отмечу, что трасса тоннеля протянется под пятью участками Московской и Октябрьской железной дороги, Третьего транспортного кольца», – сказал Газизуллин.

Для ТПМК «Елена» это уже шестая по счету проходка. Ранее он построил тоннели между станциями «Рубцовская» и «Авиамоторная», а также метротоннели на Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и Сокольнической линиях.