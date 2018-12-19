РИАМО - 19 дек. Таунхаус с прозрачной крышей появился в Южном административном округе Москвы, в каждой квартире нового дома потолок выполнен в виде панорамного купола с диаметром в 2 метра, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Крыша интересна не только своим дизайнерским решением. Она отапливаемая, что повышает ее функциональность. Такая кровля избавит жителей от множества проблем, особенно в холодный период», - сказала заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова.

Таунхаус возведен в составе ЖК «ЗИЛАРТ». Он является концептуальной частью дома №3, входящего в первую очередь строительства. В таунхаусе три этажа и всего пять квартир, площадь каждой более 200 квадратных метров. В жилые помещения ведет отдельный вход.

Особенностью любого таунхауса является наличие небольшого земельного участка. Не станут исключением и квартиры в «ЗИЛАРТе»: у жильцов появится собственная придомовая территория.

Ввести в эксплуатацию необычный по формату городской дом застройщик планирует до конца 2018 года.

ЖК «ЗИЛАРТ», возводимый группой «ЛСР» в рамках реорганизации промзоны «ЗИЛ», - территория, где тон развитию задают современные тенденции в градостроительстве и новаторские принципы создания объектов благоустройства. В рамках первой очереди здесь уже построили ряд необычных жилых корпусов, например, дом-хамелеон. Теперь в комплексе появился и первый таунхаус. Значительная часть территории комплекса будет отведена под строительство объектов культуры, парки и общественные пространства.

До конца 2024 года на реорганизуемой территории будет построено 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 760 тысяч квадратных метров – жилье, девять дошкольных учреждений и две школы. Нежилые помещения на первых этажах зданий предусмотрены для размещения объектов торговли и сервиса. Ввод коммерческих объектов в эксплуатацию позволит обеспечить работой 20 тысяч человек.