РИАМО - 19 дек. В аэропортах Московского авиаузла рейсы улетают и прилетают по расписанию, несмотря на снегопадд, сообщили РИАМО в среду представители воздушных гаваней.

«Видимость в районе достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов - свыше 3 тысяч метров. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет. Парк спецтехники насчитывает более 60 единиц: снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, технику для распределения химреагентов и другие машины», - сказал представитель пресс-службы аэропорта «Домодедово».

По его словам, вся техника оборудована датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем.

«Шереметьево» работает в штатном режиме, по расписанию», - уточнил представитель данного аэропорта.

Рейсы аэропортов «Внуково» и «Жуковский» также взлетают и садятся по графику, отметили в справочных.