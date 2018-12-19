РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. В Центре культуры и семейного досуга (ЦКиСД) в поселении Томилино Люберец 20 декабря состоится мастер-класс по игре на ложках, вход свободный, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Двадцатого декабря в ЦКиСД «Томилино» состоится мастер-класс от ансамбля «Томилинская слобода» по игре на ложках. Ложки были и остаются одним из наиболее самобытных и популярных у русского народа ударных инструментов. Скоморохи использовали ложки для ритмического сопровождения плясок и дополняли их звучание бубенцами, привязанными к ручкам ложек», – говорится в сообщении.

Ложки – обязательный атрибут фольклорных и инструментальных ансамблей.

«Ждем вас в 18:00 в нашем учреждении по адресу: Люберцы, поселение Томилино, улица Пушкина, дом №34», – заключается в материале.