РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. Сотрудники пожарной охраны в среду ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на улице Некрасова в Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 19 декабря в 03:38 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Некрасова, дом №11, квартира 179», – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек.