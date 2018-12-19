РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. Жительница поселения Томилино подмосковных Люберец попросила власти установить новогоднюю елку на улице Гаршина.
«Владимир Петрович, обращаюсь к вам от имени жителей домов на улице Гаршина в поселении Томилино. Дети и родители очень просят вернуть нашу елочку. Почему у нас забрали нашу елку, которая последние годы стояла у 5 корпуса на улице Гаршина. Теперь ни елки, ни светодиодного фонтана, который стоял у 4 корпуса», – написала жительница в комментариях под постом главы горокруга Владимира Ружицкого в Instagram.
Как сообщил в комментариях начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский» Игорь Дворников, в 2018 году отсутствует возможность для установки новогодней ели на улице Гаршина из-за поломки.
«Восстановлению елка не подлежит. Светодиодный фонтан также пришел в негодность. Ваши пожелания будут учтены при формировании плана работ на 2019-2020 годы», – написал Дворников.
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