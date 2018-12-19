РИАМО – 19 дек. Министерство иностранных дел РФ считает, что демонстрация ракеты 9М729 американцам стала бы проявлением «повышенной транспарентности», сообщает Федеральное агентство новостей.

Вашингтон считает, что Россия скрывает информацию о мощности 9М729 комплекса «Искандер-М». В начале декабря США выдвинули России ультиматум о том, чтобы уничтожить или модифицировать ракету, нарушающую, по версии США, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

«Что же касается демонстрации ракеты, то здесь есть несколько аспектов. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от нас этого не требует», – сообщил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Он также напомнил, что ликвидация оружия, запрещенного в рамках ДРСМД, завершилась еще в 2000 году.

Ранее Рябков заявил, что США по двусторонним каналам на высоком политическом уровне подтвердили российской стороне, что решение выйти из ДРСМД является окончательным.