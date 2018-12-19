РИАМО - 19 дек. Японская сторона заявила руководству Российской Федерации протест в связи со строительством общежитий для военнослужащих и их семей на курильских островах Кунашир и Итуруп, сообщает Газета.ru.

«В тексте ноты протеста говорится о том, что подобные действия приведут к укреплению военного присутствия России на островах, в то время как такая ситуация идет вразрез с позицией страны», - уточняется в сообщении.

Как уточнил главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ, страна будет продолжать вести переговоры в рамках основной политики решения территориальных вопросов и заключения мирного договора.