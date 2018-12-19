РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В подмосковном Подольске полностью ликвидировали пожар на медицинском складе, расположенном на территории завода «Зингер», сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар на медицинском складе, который находится на территории промпредприятия «Зингер», произошел 18 декабря в первой половине дня.

«Сообщение о пожаре в строении на улице Комсомольская, дом №1 в Подольске поступило 18 декабря в 10:15. В 14:00 произошла локализация пожара. В 14:47 пожарные ликвидировали открытое горение, ликвидация пожара (полная ликвидация - ред.) произошла в 23:30», – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы более 20 единиц техники и свыше 70 человек.